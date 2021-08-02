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В Омской области 14-летний байкер отправил в больницу 10-летнего ребенка

2 августа 2021, 03:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подросток ехал без прав за рулем мопеда, когда сбил ребенка, сообщает Госавтоинспекция Омской области.

Вчера, 1 августа, в Омском районе произошла авария, в которой пострадали несовершеннолетние. Очевидцы сообщили об этом в 23:00. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место происшествия.

Фото: Омская Госавтоинспекция

По предварительной информации, 14-летний водитель мопеда без прав ехал по улице Южной в деревне Ближняя Роща. Когда он проезжал мимо дома № 1, подросток сбил пешехода, который шел в попутном направлении по краю дороги.

В результате аварии пострадал 10-летний мальчик. Его увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

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