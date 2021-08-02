В Омске снова отменили фестиваль «Щит Сибири» из-за ковидных ограничений

Напомним, по решению последнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией запрещается проведение массовых мероприятий. Ограничения также распространились на фестивали, проводимые на свежем воздухе, в числе которых оказался «Щит Сибири».
Организаторы фестиваля планировали проводить мероприятие в августе этого года. Но теперь «Щит Сибири» пройдет не раньше «6-7 августа 2022 года в парке Победы в Дни города», как сообщают в официальной группе фестиваля во «Вконтакте».
Как уже сообщалось, под запрет проведения массовых мероприятий попали концерт Владимира Преснякова, салют в честь Дня города и фестиваль «JazzПарк». Все эти события планируют организовать в сентябре этого года.
Отметим, что «Щит Сибири» проводится в Омске ежегодно (до начала пандемии) уже в течение 15 лет. Но из-за коронавируса фестиваль военно-исторической реконструкции не проходит уже второй год.