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В Омске снова отменили фестиваль «Щит Сибири» из-за ковидных ограничений

2 августа 2021, 08:53
Фото: pixabay.com
Как стало известно из официальной группы «Вконтакте» фестиваля, «Щит Сибири» переносится на август следующего года.

Напомним, по решению последнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией запрещается проведение массовых мероприятий. Ограничения также распространились на фестивали, проводимые на свежем воздухе, в числе которых оказался «Щит Сибири».

Организаторы фестиваля планировали проводить мероприятие в августе этого года. Но теперь «Щит Сибири» пройдет не раньше «6-7 августа 2022 года в парке Победы в Дни города», как сообщают в официальной группе фестиваля во «Вконтакте».

Как уже сообщалось, под запрет проведения массовых мероприятий попали концерт Владимира Преснякова, салют в честь Дня города и фестиваль «JazzПарк». Все эти события планируют организовать в сентябре этого года.

Отметим, что «Щит Сибири» проводится в Омске ежегодно (до начала пандемии) уже в течение 15 лет. Но из-за коронавируса фестиваль военно-исторической реконструкции не проходит уже второй год.

#Новости#Фестиваль#Общество
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