В Омске накрыли подпольный цех по продаже «паленого» алкоголя и табака

Прокуратурой г. Омска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя и его 33-летнего родного брата, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных чч. 5-6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Следователям удалось доказать, что в течение года подозреваемые приобретали у неустановленного лица немаркированную алкогольную и табачную продукцию различного наименования. Контрафакт перевозили на автомобиле и хранили на складе в г. Омске, а после сбывали.
«Полицейские изъяли свыше 2,5 тыс. бутылок „паленого“ алкоголя и большую партию нелегального табака, готового к сбыту», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Общая сумма опасной для здоровья находки составила больше 792 тыс. рублей. Вину обвиняемые не признали. Уголовное дело передано в суд.