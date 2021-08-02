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В Омске накрыли подпольный цех по продаже «паленого» алкоголя и табака

2 августа 2021, 04:36
Фото: 1Медиаинвест
На торговле контрафакта попались два родных брата, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратурой г. Омска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя и его 33-летнего родного брата, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных чч. 5-6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следователям удалось доказать, что в течение года подозреваемые приобретали у неустановленного лица немаркированную алкогольную и табачную продукцию различного наименования. Контрафакт перевозили на автомобиле и хранили на складе в г. Омске, а после сбывали.

«Полицейские изъяли свыше 2,5 тыс. бутылок „паленого“ алкоголя и большую партию нелегального табака, готового к сбыту», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Общая сумма опасной для здоровья находки составила больше 792 тыс. рублей. Вину обвиняемые не признали. Уголовное дело передано в суд.

#Новости#Нелицензированный алкоголь#Прокуратура Омской области#Происшествия
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