В Омске движение по 7-й Северной будет перекрыто до конца лета

Чтобы передвигаться на транспорте в этой части города, нужно совершать объезд по улице Кемеровская. На пересечении улиц 7-я Северная, д. 24 и Волховстроя работают 2 временные остановки общественного транспорта. В том числе изменился режим работы светофоров: ул. Кемеровская — ул. Волховстроя, ул. Кемеровская — ул. Красный Путь, ул. Волховстроя — ул. 7-я Северная, Красный Путь — 7-я Северная.