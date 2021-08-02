В Омске движение по 7-й Северной будет перекрыто до конца лета

Движение по улице 7-я Северная планировали открыть 3 августа.
В мае компания обнаружила, что канализационный коллектор, функционировавший с 1960-х годов, находится в аварийном состоянии. Было принято решение частично перекрыть движение на участке, чтобы выполнить ремонт методом «труба в трубу».
Но вскоре в ходе ремонтных работ обнаружили разлом, для починки которого требовалось перекрыть движение полностью. Ремонт планировали завершить 3 августа. Аварийная ситуация с канализационным коллектором вынудила компанию продлить перекрытие дороги до 30 августа.
«После прочистки коллектора от обрушившихся элементов перекрытия, камней, мусора и отложений было обнаружено расхождение стыков железобетонных труб, что вместе с оголенной в результате газовой коррозии арматурой, не дает возможности завести новые полиэтиленовые трубы в коллектор», — сообщил директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.
Компания обещает, что новый коллектор должен прослужить больше полувека.
Чтобы передвигаться на транспорте в этой части города, нужно совершать объезд по улице Кемеровская. На пересечении улиц 7-я Северная, д. 24 и Волховстроя работают 2 временные остановки общественного транспорта. В том числе изменился режим работы светофоров: ул. Кемеровская — ул. Волховстроя, ул. Кемеровская — ул. Красный Путь, ул. Волховстроя — ул. 7-я Северная, Красный Путь — 7-я Северная.