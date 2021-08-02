Омская компания нарвалась на штраф за трудоустройство бывшего чиновника

Однако информацию об этом на его последнее место работы не передали. Прокурор выявил административное правонарушение по статье «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции».