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Омская компания нарвалась на штраф за трудоустройство бывшего чиновника

2 августа 2021, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания взяла на работу бывшего госслужащего, но не сообщила об этом на его старое место работы, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура проверила, как ООО «Альтаир» соблюдает законодательство о противодействии коррупции. Ведомство выяснило, что в марте 2021 года компания прияла на работу бывшего государственного служащего.

Однако информацию об этом на его последнее место работы не передали. Прокурор выявил административное правонарушение по статье «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции».

Компанию наказали за незаконное трудоустройство сотрудника. Ее оштрафовали на 50 тыс рублей.

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