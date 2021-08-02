Омская компания нарвалась на штраф за трудоустройство бывшего чиновника

Прокуратура проверила, как ООО «Альтаир» соблюдает законодательство о противодействии коррупции. Ведомство выяснило, что в марте 2021 года компания прияла на работу бывшего государственного служащего.
Однако информацию об этом на его последнее место работы не передали. Прокурор выявил административное правонарушение по статье «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции».
Компанию наказали за незаконное трудоустройство сотрудника. Ее оштрафовали на 50 тыс рублей.