Омичей попросили не купаться в парке 30-летия ВЛКСМ

В Омске на территории Октябрьского округа нет мест, которые бы были пригодны для купания. Однако есть шесть опасных водоемов.
Один из них располагается на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ, другой — в бывшем карьере кирпичного завода ПО «Полет» в районе Окружной дороги. Еще четыре водоема находятся в районе улицы 18-й Военный городок, 226/1, улицы Барабинская, 6а и Железнодорожный переулок, 9.
На всех этих участках есть знаки «Купаться запрещено». Также там проходят рейды, во время которых омичей просят не лезть в воду. По словам начальника отдела общественной безопасности администрации Октябрьского округа Павла Лебедева, на этих водоемах есть скрытые ямы и резкие уклоны, также там не проводят очистку дна.