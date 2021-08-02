Омичей попросили не купаться в парке 30-летия ВЛКСМ

На всех этих участках есть знаки «Купаться запрещено». Также там проходят рейды, во время которых омичей просят не лезть в воду. По словам начальника отдела общественной безопасности администрации Октябрьского округа Павла Лебедева, на этих водоемах есть скрытые ямы и резкие уклоны, также там не проводят очистку дна.