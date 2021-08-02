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Омичей попросили не купаться в парке 30-летия ВЛКСМ

2 августа 2021, 04:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Только на территории Октябрьского округа есть шесть водоемов, купаться в которых нельзя, потому что это опасно, сообщает мэрия Омска.

В Омске на территории Октябрьского округа нет мест, которые бы были пригодны для купания. Однако есть шесть опасных водоемов.

Один из них располагается на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ, другой — в бывшем карьере кирпичного завода ПО «Полет» в районе Окружной дороги. Еще четыре водоема находятся в районе улицы 18-й Военный городок, 226/1, улицы Барабинская, 6а и Железнодорожный переулок, 9.

На всех этих участках есть знаки «Купаться запрещено». Также там проходят рейды, во время которых омичей просят не лезть в воду. По словам начальника отдела общественной безопасности администрации Октябрьского округа Павла Лебедева, на этих водоемах есть скрытые ямы и резкие уклоны, также там не проводят очистку дна.

#Новости#Утопленник#Общество#Омск сегодня
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