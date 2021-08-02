Гендиректор Tele2 Андрей Патока: «Мы стремимся делать жизнь людей лучше»

«Мы очень многое делаем для того, чтобы связь, без которой ни один человек себя больше не может представить, была очень хорошей по качеству, доступной по цене, удобной для использования. Мы видим свою миссию в том, чтобы делать жизнь людей лучше. Раньше коммутаторы у нас были расположены в каждом регионе. Сейчас появилась возможность коммутации «в облаках». Это даёт огромные преимущества связанные, прежде всего, с гибкостью решений и надежностью хранения данных. Облачные центры обработки данных построены в Новосибирске, но они будут обслуживать всю Сибирь, а также Дальний Восток», - пояснил Андрей Патока.