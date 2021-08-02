Гендиректор Tele2 Андрей Патока: «Мы стремимся делать жизнь людей лучше»

Город55 решил заострить внимание на проектах Tele2 в Омской области.
Облачные технологии
Tele2 переводит омскую сеть на облачную коммутацию. Это повысит надежность сети и даст как оператору, так и абонентам дополнительные возможности. При этом пользователи не заметят перехода – на качестве связи это никак не отразится.
Облачные технологии позволят предложить клиентам Tele2 функцию VoLTE – совершение звонков в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости. До конца этого года оператор планирует протестировать услугу в одном из регионов Сибири. В Омской области технология VoLTE может стать доступной уже в начале 2022 года.
«Мы очень многое делаем для того, чтобы связь, без которой ни один человек себя больше не может представить, была очень хорошей по качеству, доступной по цене, удобной для использования. Мы видим свою миссию в том, чтобы делать жизнь людей лучше. Раньше коммутаторы у нас были расположены в каждом регионе. Сейчас появилась возможность коммутации «в облаках». Это даёт огромные преимущества связанные, прежде всего, с гибкостью решений и надежностью хранения данных. Облачные центры обработки данных построены в Новосибирске, но они будут обслуживать всю Сибирь, а также Дальний Восток», - пояснил Андрей Патока.
Строительство новых вышек
С начала года Tele2 активно работает над улучшением покрытия в Омской области. Только за первое полугодие в регионе запущено более 70 новых базовых станций, обеспечивающих устойчивую голосовую связь и быстрый мобильный интернет. При этом 8 станций установлены там, где раньше у Tele2 не было покрытия.
Благодаря установке дополнительных вышек и оборудования Tele2 улучшила сеть в небольших населенных пунктах, пригородах, дачных поселках, СНТ. Например, в деревнях Гауф и Ясная Поляна, селах Розовка и Усть-Заостровка, СНТ «Земля Сибирская», «Изыскатель» и «Нефтяник-3».
«Мы строим дополнительные базовые станции, чтобы улучшить связь и интернет – работаем точечно там, где трафик значительно растет. При этом мы основываемся на жалобах клиентов и собственных замерах», - рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.
Представители компании отметили, что потребление мобильного интернета постоянно растет. Например, в Омской области с января общий интернет-трафик в сети Tele2 вырос на 16%.
Быстрый интернет – в села и деревни
В Омской области реализуется проект по устранению цифрового неравенства: до конца года Tele2 разместит оборудование сотовой связи на 19 базовых станциях, которые построит ПАО «Ростелеком» в малонаселенных и отдаленных местах. Голосовая связь и скоростной интернет придут в села и деревни с населением от 100 до 500 человек.
Весной в рамках проекта УНЦ оператор запустил базовую станцию в деревне Редкое – эта площадка будет обеспечивать в том числе жителей деревни Станкевичи, которая прогремела на всю страну после истории с блогером на березе (тиктокер Алексей Дудоладов, сидя на дереве, пожаловался губернатору Омской области на медленный интернет).
Программу устранения цифрового неравенства финансирует Минкомсвязи, исполняет её в Омской области ПАО «Ростелеком», а Tele2 обеспечивает экспертизу и размещение электронного оборудования для обеспечения мобильной связи и интернета.