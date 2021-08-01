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«Трасса смерти» под Омском едва не унесла жизнь 16-летнего подростка

1 августа 2021, 12:29
Фото: омская Госавтоинспекция
В Омской области на трассе Тюмень-Омск, более известно как «трасса смерти», случилось серьезное ДТП с двумя автомобилями Toyota. Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, в аварии пострадали два человека.

ДТП с пострадавшими случилось на 580 километре трассы Тюмень-Омск. По данным полиции, 49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на «встречку», где врезался в автомобиль Toyota Cresta. За рулем второго автомобиля сидел другой 49-летний омич.

В результате аварии у одной из машин оказалось смята левая сторона, вторая съехала в кювет. Без пострадавших обойтись не удалось: госпитализировать пришлось 49-летнюю женщину и 16-летнюю девочку-подростка.

Проводится проверка, добавили в омской Госавтоинспекции.

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