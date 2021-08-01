«Трасса смерти» под Омском едва не унесла жизнь 16-летнего подростка

ДТП с пострадавшими случилось на 580 километре трассы Тюмень-Омск. По данным полиции, 49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на «встречку», где врезался в автомобиль Toyota Cresta. За рулем второго автомобиля сидел другой 49-летний омич.
В результате аварии у одной из машин оказалось смята левая сторона, вторая съехала в кювет. Без пострадавших обойтись не удалось: госпитализировать пришлось 49-летнюю женщину и 16-летнюю девочку-подростка.
Проводится проверка, добавили в омской Госавтоинспекции.