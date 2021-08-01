«Трасса смерти» под Омском едва не унесла жизнь 16-летнего подростка

В Омской области на трассе Тюмень-Омск, более известно как «трасса смерти», случилось серьезное ДТП с двумя автомобилями Toyota. Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, в аварии пострадали два человека.

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