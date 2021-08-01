Что такое страхование и зачем оно нужно

Оформление страховки призвано помочь человеку и защитить его интересы. Страховка может оформляться при заключении любой сделки.
Виды страхования и выбор компании
В России существует два вида страхования: обязательное или добровольное. Первый тип регулируется законодательством, второй – предусматривает заключение договора между человеком, который страхует что-либо и компанией.
Чтобы выбрать компанию, которая поможет с оформлением страховки прежде всего следует проверить, если у нее лицензия и другие документы, позволяющие вести деятельность.
Также можно поискать отзывы о компании в интернете, например, сделать запрос отзывы о страховании в "Согласие", и взглянуть как на положительные, так и на отрицательные отзывы.
Внимание клиента должен привлечь срок работы страховой компании. Надежным вариантом будет фирма, работающая в течение примерно пяти лет. Немаловажно и то, какой резерв средств есть у страховой компании. Размер этих средств свидетельствует о том, что компания готова делать выплаты в случае возникновения страховых случаев. Безусловно, важны и тарифы, по которым фирма работает.
Договор страхования
По сути, договор страхования – это соглашение между двумя сторонами, где прописаны условия предоставления услуг. Договор может касаться абсолютно разных ситуаций: страхования автомобиля, жизни или недвижимости. Также в договоре прописываются потенциальные риски, при возникновении которых страховая компания готова покрыть убытки.
Договор страхования заключается на определённый промежуток времени. При окончании срока его действия клиент может продлить договор. Заключить договор о страховании нельзя устно, обычно страховщик получает полис о страховании взамен на свое заявление. Также возможны варианты, когда страховка оформляется дистанционно, например, через официальный сайт компании. В таких случаях важно внимательно изучить сайт, чтобы случайно не нарваться на мошенников. При онлайн-оформлении страховки должны быть прописаны условия публичной оферты, именно когда человек соглашается с этими условиями, он подтверждает оплату и готовность пойти на сделку.
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