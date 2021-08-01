Что такое страхование и зачем оно нужно

Договор страхования заключается на определённый промежуток времени. При окончании срока его действия клиент может продлить договор. Заключить договор о страховании нельзя устно, обычно страховщик получает полис о страховании взамен на свое заявление. Также возможны варианты, когда страховка оформляется дистанционно, например, через официальный сайт компании. В таких случаях важно внимательно изучить сайт, чтобы случайно не нарваться на мошенников. При онлайн-оформлении страховки должны быть прописаны условия публичной оферты, именно когда человек соглашается с этими условиями, он подтверждает оплату и готовность пойти на сделку.