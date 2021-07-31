В Омске догхантеры отравили стаю стерилизованных бездомных собак

Жуткая история разыгралась в Ленинском округе Омска. В нескольких километрах от приюта для бездомных животных «Омские хвостики» неизвестные отравили стаю собак. Как рассказали волонтеры, псы ранее были стерилизованы и по закону отпущены в естественную среду обитания. У всех были на ушах специальные бирки. Об этом волонтеры написали в своей группе в ВКонтакте.