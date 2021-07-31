В Омске догхантеры отравили стаю стерилизованных бездомных собак

Жуткая история разыгралась в Ленинском округе Омска. В нескольких километрах от приюта для бездомных животных «Омские хвостики» неизвестные отравили стаю собак. Как рассказали волонтеры, псы ранее были стерилизованы и по закону отпущены в естественную среду обитания. У всех были на ушах специальные бирки. Об этом волонтеры написали в своей группе в ВКонтакте.
«Позвонила молодая девушка, рассказав что за три километра от приюта кто-то отравил всю стаю собак! Одна уже мертва, одна пытается уйти, третья в судорогах забилась под машину, а четвертная захлебывается пеной и кровью возле подъезда!», — рассказывают на своей станице общественники.
Прибыв на место происшествия, увиденное не обрадовало волонтеров. Несколько отравленных животных были мертвы. Кто-то еще боролся за жизнь. Люди, которые обнаружили все это, не могли сдержать слез. Из трёх собак приехавших в приют осталась только одна.
Волонтёры простят неравнодушных омичей о помощи. И надеются, что полицию заинтересует этот факт жестокого обращения с животными. Догхантеров, считают волонтеры, необходимо остановить и наказать. Статья 245 УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным, вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет.