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В Омске догхантеры отравили стаю стерилизованных бездомных собак

31 июля 2021, 06:04
Фото: https://vk.com/omskhvostik
Волонтерам приюта «Омские хвостики» удалось спасти только одного пса. Общественники надеются, что полиция не оставит этот факт без внимания.

Жуткая история разыгралась в Ленинском округе Омска. В нескольких километрах от приюта для бездомных животных «Омские хвостики» неизвестные отравили стаю собак. Как рассказали волонтеры, псы ранее были стерилизованы и по закону отпущены в естественную среду обитания. У всех были на ушах специальные бирки. Об этом волонтеры написали в своей группе в ВКонтакте.

«Позвонила молодая девушка, рассказав что за три километра от приюта кто-то отравил всю стаю собак! Одна уже мертва, одна пытается уйти, третья в судорогах забилась под машину, а четвертная захлебывается пеной и кровью возле подъезда!», — рассказывают на своей станице общественники.

Прибыв на место происшествия, увиденное не обрадовало волонтеров. Несколько отравленных животных были мертвы. Кто-то еще боролся за жизнь. Люди, которые обнаружили все это, не могли сдержать слез. Из трёх собак приехавших в приют осталась только одна.

Волонтёры простят неравнодушных омичей о помощи. И надеются, что полицию заинтересует этот факт жестокого обращения с животными. Догхантеров, считают волонтеры, необходимо остановить и наказать. Статья 245 УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным, вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет.

#Новости#Бездомные собаки#Происшествия
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