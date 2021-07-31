Подозреваемого в нападении подростка помогла задержать его же собака

Сотрудники областного Управления уголовного розыска задержали 16-летнего омича, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью с использованием складного ножа. Оперативно выйти на след полицейским помогла… его же собака. Несовершеннолетний прогуливаясь с собакой подошел к незнакомому мужчине. По словам потерпевших, между ними завязался разговор, подросток искал своего знакомого, но внезапно начался конфликт. Парень с собакой достал складной нож и нанёс им несколько ударов своему оппоненту.
Напасть на след подозреваемого полиции помог тот факт, что парень был с собакой породы кане-корсо. Во время обыска в квартире, где он проживал с родителями, обнаружили одежду с пятнами бурого цвета. А отчим молодого человека подтвердил, что у него пропал складной нож. Несовершеннолетнего задержали на улице. Сопротивляться полиции он не стал, как и отрицать факт нападения.
«16 летний подросток ранее привлекался к ответственности за нанесение ножевого ранения своему отчиму. И в связи с тем, что не достиг возраста уголовной ответственности, помещался в специализированное учреждение для подростков, совершивших правонарушение. Освободившись он снова напал», — рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Омской области.
На этот раз в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.