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Подозреваемого в нападении подростка помогла задержать его же собака

31 июля 2021, 06:45
Фото: https://vk.com/55mvd
Несовершеннолетний напал с ножом на мужчину во время прогулки со своим псом породы кане-корсо. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Сотрудники областного Управления уголовного розыска задержали 16-летнего омича, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью с использованием складного ножа. Оперативно выйти на след полицейским помогла… его же собака. Несовершеннолетний прогуливаясь с собакой подошел к незнакомому мужчине. По словам потерпевших, между ними завязался разговор, подросток искал своего знакомого, но внезапно начался конфликт. Парень с собакой достал складной нож и нанёс им несколько ударов своему оппоненту.

Напасть на след подозреваемого полиции помог тот факт, что парень был с собакой породы кане-корсо. Во время обыска в квартире, где он проживал с родителями, обнаружили одежду с пятнами бурого цвета. А отчим молодого человека подтвердил, что у него пропал складной нож. Несовершеннолетнего задержали на улице. Сопротивляться полиции он не стал, как и отрицать факт нападения.

«16 летний подросток ранее привлекался к ответственности за нанесение ножевого ранения своему отчиму. И в связи с тем, что не достиг возраста уголовной ответственности, помещался в специализированное учреждение для подростков, совершивших правонарушение. Освободившись он снова напал», — рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Омской области.

На этот раз в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.

#Новости#Рецидивист#Полиция#Собака#Происшествия
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