Подозреваемого в нападении подростка помогла задержать его же собака

Напасть на след подозреваемого полиции помог тот факт, что парень был с собакой породы кане-корсо. Во время обыска в квартире, где он проживал с родителями, обнаружили одежду с пятнами бурого цвета. А отчим молодого человека подтвердил, что у него пропал складной нож. Несовершеннолетнего задержали на улице. Сопротивляться полиции он не стал, как и отрицать факт нападения.