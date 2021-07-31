На снижение выбросов в Омске выделили дополнительные деньги

На эти цели выделят 2,5 млрд рублей. По словам Мишустина, средства получат Забайкальский край, Кемеровская область - Кузбасс и Омская область.
Напомним, в России реализуется федеральный проект «Чистый воздух», цель которого – снизить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных городах страны. Совокупность выбросов должна быть сокращена на 20%.
Проект рассчитан до 2024 года, в него входят 12 промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Отметим, что омичи ежедневно жалуются на выбросы и запах химии в воздухе. Жалобы чаще всего поступают от жителей Нефтяников и Левобережья.