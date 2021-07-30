Уголовное дело об обрушении омской казармы поставили на паузу

Эту трагедию в посёлке Светлый, наверное, не забудут еще очень долго. 6 лет назад, 12 июля 2015, года рухнула казарма 242 учебного центра ВДВ. Погибло 24 десантника. Еще два десятка призывников получили травмы и инвалидность. Например — Рустам Набиев, лишившийся обеих ног.