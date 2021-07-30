Уголовное дело об обрушении омской казармы поставили на паузу

Эту трагедию в посёлке Светлый, наверное, не забудут еще очень долго. 6 лет назад, 12 июля 2015, года рухнула казарма 242 учебного центра ВДВ. Погибло 24 десантника. Еще два десятка призывников получили травмы и инвалидность. Например — Рустам Набиев, лишившийся обеих ног.
На скамье подсудимых по этому делу оказались 11 человек. Обвинение по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы» предъявлено бывшему командиру 242-го центра ВДВ Олегу Пономареву, его заместителю Владиславу Пархоменко, руководителям компании «Ремэксстрой», которые ремонтировали казарму и другим.
Как сообщили в Омском гарнизонном военном суде, рассмотрение уголовного дела по обрушению казармы приостановлено.
«28 июля 2021 года Омским гарнизонным военным судом приостановлено рассмотрение уголовного дела по обрушению казармы в 242 учебном центре ВДВ в связи с тяжелым заболеванием одного из подсудимых», - сообщила пресс-служба.
Кто именно заболел, остается в тайне. Известно одно, что после его выздоровления процесс возобновится.