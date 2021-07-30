«Единая Россия» включит вопрос поддержки малообеспеченных в «Народную программу»

Присутствовали волонтеры из «Молодой Гвардии», ОНФ, а также представители движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». Ребята уже несколько лет помогают пенсионерам и всем тем, кому нужна помощь, а с 2020 года еще и медработникам.