«Единая Россия» включит вопрос поддержки малообеспеченных в «Народную программу»

Присутствовали волонтеры из «Молодой Гвардии», ОНФ, а также представители движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». Ребята уже несколько лет помогают пенсионерам и всем тем, кому нужна помощь, а с 2020 года еще и медработникам.
«Именно они помогут сформировать народную программу партии, сделав нужные акценты», — сказал Дмитрий Перминов.
После встречи сделали вывод, что нужно научиться понимать потребности тех, кому сейчас нужна помощь. Больше внимания необходимо уделять семьям — многодетным, пожилым людям и матерям-одиночкам. Для централизованного обращения омичей к волонтерам будет разработан принцип «одного окна».
«Сегодня мы встретились с нашей подопечной. Наталья Ивановна — бывший медицинский работник, испытывает финансовые трудности. Таким людям мы помогаем со всей самоотдачей — приносим продуктовые наборы, общаемся по душам. После таких встреч, могу сказать точно — необходимо увеличить охват малообеспеченных и социально уязвимых групп населения различными формами поддержки, в том числе, льготным лекарственным обеспечением, услугами оздоровления и реабилитации», — считает Артем Коншу, активист единого волонтерского штаба.
Принять участие в формировании народной программы можно на сайте NP.ER.RU, либо направить свои предложения через специальную форму.