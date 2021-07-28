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Posted 28 июля 2021,, 06:15

Published 28 июля 2021,, 06:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи предпочитают разговаривать в сетях LTE

28 июля 2021, 06:15
Треть абонентов МегаФона в Омской области разговаривают в сетях LTE. С момента появления в регионе технологии VoLTE голосовой трафик «в цифре» увеличился в 25 раз и теперь не уступает традиционным звонкам в 2G/3G. Аналитики компании выяснили, как современный стандарт связи прижился в области.

Говорить чисто, серфить быстро

МегаФон запустил VoLTE в Омской области летом 2020 года. Абоненты оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – отправлять файлы по электронной почте или в месссенджере, пользоваться навигатором или загружать видео. Соединение в 4G устанавливается за доли секунды, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

Как узнать, что я с VoLTE

Главные производители смартфонов с поддержкой VoLTE сегодня – Huawei, Samsung, Xiaomi и Apple. Эти устройства генерируют 82% голосового 4G-трафика в омской сети МегаФона. Самыми активными пользователями VoLTE в регионе в первом полугодиии 2021 стали владельцы Honor 7A, Honor 8A и Honor 10 Lite, в общей сложности они проговорили в интернете 38 млн минут. Как правило, сервис VoLTE включается в гаджете автоматически, также активировать передачу голоса в 4G можно самостоятельно. На устройствах Android – в разделе Мобильные сети/Вызовы VoLTE, для iOS – в пункте настроек Сотовая связь/Голос и данные.

Год высокой четкости

Сейчас 49% всех разговоров в сети МегаФона в Омской области проходит в 4G. За последний год этот показатель увеличился в 1,5 раза и продолжает расти. «Для того, чтобы наши абоненты получили новый сервис, мы модернизировали более 92% базовых станций в регионе, включая малые населенные пункты. Программа развития инфраструктуры предусматривает дальнейшее увеличение покрытия территорий 4G, чтобы как можно больше жителей области могли пользоваться современными стандартами связи», – комментирует директор Омского регионального отделения МегаФона Игорь Беззубкин.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.

#Общество#Новости
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