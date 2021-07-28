Омичи предпочитают разговаривать в сетях LTE

МегаФон запустил VoLTE в Омской области летом 2020 года. Абоненты оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – отправлять файлы по электронной почте или в месссенджере, пользоваться навигатором или загружать видео. Соединение в 4G устанавливается за доли секунды, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.