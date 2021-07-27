Голосовой ассистент поможет омичам не пропускать важные звонки

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок. «Ева» - эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.