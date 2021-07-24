Эксперты рассказали причинах интереса к сфере самозанятости в регионах

В опубликованном исследовании указывается, что 74 процента респондентов называют своим мотивом стать самозанятыми невозможность вести желаемый образ жизни в трудовых отношениях. Для 45 процентов опрошенных самозанятость является основным источником дохода, но при этом они трудоустроены в других организациях. Три четверти опрошенных самозанятых граждан отметили, что после получения статуса самозанятого у них произошли изменения. Из них свыше 61 процента утверждают, что деятельность в качестве самостоятельно занятого позволила им добиться поставленных целей.