Эксперты рассказали причинах интереса к сфере самозанятости в регионах

Posted 24 июля 2021,, 07:03
Published 24 июля 2021,, 07:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Число самозанятых в России выросло за год почти на миллион, составив 2,5 млн человек. В связи с этим провели исследования в 20 регионах среди граждан с таким статусом. Людей попросили рассказать о своих мотивах, целях и опасениях», - цитирует гендиректора социологической компании Елену Башкирову издание aif.ru.
Она подчеркнула, что для россиян, принявших участие в опросе, самозанятость является возможностью для самореализации, а не способом легализовать теневую деятельность. По ее словам, многие до получения статуса самозанятого гражданина вообще не занимались своей работой.
В опубликованном исследовании указывается, что 74 процента респондентов называют своим мотивом стать самозанятыми невозможность вести желаемый образ жизни в трудовых отношениях. Для 45 процентов опрошенных самозанятость является основным источником дохода, но при этом они трудоустроены в других организациях. Три четверти опрошенных самозанятых граждан отметили, что после получения статуса самозанятого у них произошли изменения. Из них свыше 61 процента утверждают, что деятельность в качестве самостоятельно занятого позволила им добиться поставленных целей.
Социологи в ходе опроса выяснили, что у многих есть свои планы на пенсионный период жизни. Некоторые для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии вкладывают в валюту или недвижимость, другие сотрудничают с негосударственными пенсионными фондами и участвуют в их программах. Но при этом большинство опрошенных не задумываются о пенсии.
Что касается социальных гарантий, то 100 процентов опрошенных сказали, что их интересует возможность получать пособия по временной потере трудоспособности. Для 14 процентов респондентов важен оплачиваемый отпуск по родам и уходу за ребенком, а для 3 процентов - ежегодный оплачиваемый отпуск.
Арсений Беленький, замруководителя исполкома ОНФ, отметил, что граждане, имеющие статус самозанятых, должны стать полноценными участниками экономического процесса, и для этого необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты. Он подчеркнул, что на данный момент многие самозанятые не могут пользоваться услугами банков и претендовать на адекватные проценты, поскольку не во всех финансовых организациях в документах есть соответствующая графа.
Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказала, что сейчас многие студенты имеют возможность подрабатывать в свободное от учебы время на легальных условиях.
«Самозанятость сегодня привлекает молодое поколение. Не все студенты ориентируются на работу по найму. Многие хотят начать свое новое дело, но пока не знают, как это сделать. Некоторые студенты в статусе самозанятых легально подрабатывают, и это хорошая форма социализации», - считает эксперт.