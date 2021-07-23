В России запустят обучающую платформу для защиты от киберугроз

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон предлагает более десяти решений для бизнеса в области кибербезопасности, выручка от их реализации выросла в 2020 году более чем в 2 раза.