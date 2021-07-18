«Однозначно научу драться». Шлеменко высказался о навыках, необходимых детям

«С шести лет, на самом деле, рано заниматься именно MMA. Для чего? Форсировать не надо. […] Драться-то он все равно будет уметь, даже если будет ездить на BMX. Это однозначно. Он уже у меня умеет драться и может сдачи дать», — отметил Шлеменко.