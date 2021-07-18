«Однозначно научу драться». Шлеменко высказался о навыках, необходимых детям

Posted 18 июля 2021,, 10:37
Published 18 июля 2021,, 10:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Во время интервью Александр Шлеменко рассказал, что старший сын и дочка уже приходили к нему в Школу единоборств. Сын занимается BMX, однако боец уверен: однажды мальчик пойдет по его стопам.
«С шести лет, на самом деле, рано заниматься именно MMA. Для чего? Форсировать не надо. […] Драться-то он все равно будет уметь, даже если будет ездить на BMX. Это однозначно. Он уже у меня умеет драться и может сдачи дать», — отметил Шлеменко.
Что касается дочерей, спортсмен заявил, что они «никогда в жизни» не будут заниматься боями. «Просто я считаю, что это не для моих дочерей. Я считаю, что женщина родилась не для того, чтобы получать по лицу или бить кого-то», — подчеркнул спортсмен.
Тем не менее, Шлеменко намерен научить всех своих детей драться. «Потому что это нужно уметь. Многие не понимают этого», — пояснил омич.
Свою позицию боец объяснил фразой старца из мультфильма о том, что познавший боль не будет причинять ее другим. По мнению Александра Шлеменко, некоторые склонны считать его вспыльчивым, легко ввязывающимся в уличную драку, однако это мнение ошибочно.
«Могу с уверенностью сказать, что 99 процентов людей более вспыльчивы, и руку на улице поднимут раньше, чем я. […] Просто если ты что-то имеешь, умеешь, то не будешь кому-то это показывать, доказывать, рассказывать», — поделился спортсмен.
Таким образом, по словам Шлеменко, имеет место своеобразный парадокс: «детей нужно научить драться, чтобы они не дрались».