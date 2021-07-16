Mercedes-Benz S-класса с эксклюзивной выгодой до 9% в Газпромбанк Автолизинге

Абсолютно новый Mercedes-Benz S-класса воплотил в себе все самые последние разработки в области дизайна и технологий немецкой марки. Притягательная роскошь в нем сочетается с максимально возможной безопасностью и высочайшим комфортом. Так, в интерьере создана атмосфера комфорта и уюта, схожая с зоной отдыха первого класса и проникнутая элегантностью, благородством и легкостью. А новая приборная панель благодаря своей архитектуре, современному оформлению и эргономичному расположению дисплеев лишь подчеркивает задумку дизайнеров.