Ford Trucks с выгодой до 149 000 рублей и ТО-1 в подарок в Газпромбанк Автолизинге

Приобретение коммерческой техники в лизинг сегодня является самым популярным способом обновления основных фондов среди российских предприятий. В этом сегменте авторынка клиенты прибегают к нему в 74% случаев, отмечая ускоренную амортизацию имущества с возможностью налоговой оптимизации, скидки от импортеров и лизинговых компаний, а также гибкость в настройках параметров финансирования. Так, заключить договор с Газпромбанк Автолизингом можно, выбрав наиболее подходящий с точки зрения нагрузки на баланс предприятия расчет — с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом.