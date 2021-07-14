Posted 14 июля 2021,, 12:12
Published 14 июля 2021,, 12:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Омске?
За последние несколько дней в городе открылось несколько пунктов вакцинации. В районах Омской области поставить прививку можно только в местных больницах и ФАПах.
Постановление главы Роспотребнадзора Омской области Александра Криги вступило в силу в первых числах июля. Обязательная бесплатная вакцинация должна коснуться только отдельных категорий граждан, всех повально ставить прививки обязывать не стали.
Согласно опубликованному документу, поставить прививку должны несколько десятков профессиональных категорий. Привиться первым компонентом необходимо до конца июля, а второй компонент поставить до 26 августа. К последней дате прививку должны сделать не менее 60% от общего состава работников предприятия.
Позже на сайте Роспотребнадзора появились ответы на вопросы, связанные с реализацией задач, поставленных главой Роспотребнадзора. Поблажек по срокам отсрочки не предполагается. Также не уточнялось точное количество необходимых для вакцинации препаратов. После прививки проверить количество антител можно в лаборатории Гемотест и других.
Пункты вакцинации от коронавируса
На сайте ведомства указано лишь, что вакцинацию планируется провести по графику, заранее составленному Минздравом. Адреса, где можно поставить прививку, находятся там же. Созданные условия позволяют получить прививку всем тем, кто желает это сделать.
В Омске вакцину можно получить в 7 торговых центрах, в городских больницах, а также в одной частной клинике — в «Евромеде».
Поставить прививку может любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, который за последние 30 дней не делал никаких других прививок, а также не прививался от коронавируса. У желающего не должно быть хронических заболеваний, медицинских противопоказаний и симптомов ОРВИ. Процедура займет около 45 минут.
Вакцинация от коронавируса в Омской области проходит по следующему плану:
Отправляясь на вакцинацию, при себе необходимо иметь паспорт и (или) полис ОМC (при наличии). Предоставленные корректные сведения будут доступны в электронной медицинской карте и в личном кабинете на портале gosuslugi.ru. Все это подтверждает факт получения прививки.
В преддверии третьей волны коронавируса в России регионы стали все чаще объявлять об обязательной вакцинации, но лишь для отдельных групп граждан. Для удобства населению предоставлена возможность сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса, если, например, нет прописки или возможности съездить домой.
Так, первой эту практику применила Москва. Работники ряда сфер должны получить прививку от ковида. От общего числа сотрудников в компании сделать это должны не менее 60%. Первую дозу москвичи должны получить до 15 июля, а вторую дозу — до 15 августа. Об этих же мерах спустя несколько часов объявили власти Подмосковья.
Списки сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, в этих регионах почти одинаковые. Похожие перечни позже заявили представители Нижегородской и Мурманской областей. Сейчас таких регионов более десяти.
Позже власти решили обязать руководителей прививать всех сотрудников, которые работают в общепите, экскурсионных бюро, санитарно-курортных организациях, учреждениях, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей, а также в сфере транспорта. Отказаться от вакцинации разрешили лишь тем, кто имеет медицинские противопоказания.
На Камчатке и в Хабаровском крае вакцину обязали ставить лишь приезжающих в регионы вахтовиков. В некоторых субъектах РФ прививаться должны только госслужащие:
— в Санкт-Петербурге;
— в Севастополе;
— в Башкирии;
— в Оренбургской и Волгоградской областях.
В некоторых регионах страны работают выездные бригады вакцинации от коронавируса, но в большинстве все-таки придется идти в поликлинику по прописке или в торговый центр, где находятся точки с медиками и вакцинами. В Омске желающие привиться должны выбрать из следующих вариантов.
Это самый простой и доступный способ получить прививку. Он был запущен как самый первый еще осенью 2020 года, когда прививку было рекомендовано ставить гражданам из групп риска: работникам медицинской сферы, сферы образования и пенсионерам, которые не имеют противопоказаний.
Чтобы записаться на прививку, достаточно позвонить в регистратуру медицинского учреждения, закрепленного пропиской. Либо можно прийти в больницу лично и записаться на прием. Одним из самых безопасных вариантов считает запись через сайт Госуслуг. Там же позже появится дневник для ежедневного отчета о состоянии здоровья после прививки.
После вакцинации в личном кабинете будут указаны персональные данные, даты получения вакцин, наименование медицинского учреждения, название препарата, производитель и серия. Также будет предоставлен QR-код сертификата вакцинации. Плановое заполнение дневника самонаблюдения расписано четко по датам. Всего в списке указано 10 дней, начиная с даты получения первой прививки.
Получить прививку можно не только в больнице, но и во временных пунктах вакцинации. В Омске их 7, они расположены преимущественно в крупных торговых центрах с большой проходимостью.
Пункты вакцинации от коронавируса в Омской области находятся по следующим адресам:
— ТЦ «АТ-Маркет» (Дианова, 14) — ежедневно с 10:00 до 18:00;
— ТЦ «Континент» (70 лет Октября, 25/2) каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00;
— ТК «Панорама-центр» каждое воскресенье с 9:00 до 12:00;
— ТК «Амурский» каждую субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00.
— ТЦ «Мега» (бульвар Архитекторов, 35) ежедневно с 10:00 до 20:00.
— К/т «Первомайский» (Заозерная, 15) ежедневно с 12:00 до 18:00.
— Гипермаркет «ОКЕЙ» (Энтузиастов, 2/1) каждую субботу, воскресенье с 11:00 до 16:00.
Отмечается, что графики составлены с учетом трафика и запроса посетителей. Круглосуточных пунктов вакцинации в регионе нет, но можно оставить заявку на выезд бригады медиков с вакциной на предприятия.
Город55 ранее выяснил, что один из самых популярных ТЦ города уже несколько дней собирает целые очереди из желающих получить прививку. Очередь начинается с улицы, людей настолько много, что про социальную дистанцию все быстро забывают. Ждать заветной вакцины желающим приходится по 3—4 часа. По словам одной из омичек, пришедшие на вакцинацию к 10:00 получают прививку только к 14:00.
Почему выбирают ТЦ, а не поликлинику? Многие отвечают, что есть проблемы с записью. Кого-то вынуждают ставить прививку на работе, часть омичей приходит на вакцинацию добровольно.
Это один из самых доступных горожанам вариантов получения вакцины от коронавируса. Для того чтобы попасть на прием, необходимо записаться заранее. В порядке очереди, как это можно сделать в мобильных пунктах вакцинации, получить прививку в больнице будет нельзя.
Перед получением вакцины будет проведено небольшое обследование: измерят температуру тела, давление и спросят о противопоказаниях и аллергии. Только потом заранее размороженный препарат будет введен в организм человека.
Омский минздрав 4 мая сообщал, что поставить прививку от коронавируса можно в частной клинике «Евромед». Пункт открыт в рамках мер по увеличению мест получения вакцины. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и прививочный сертификат, если он есть.
Вакцину всем желающим ставят бесплатно, привиться можно препаратом «Спутник V». Записаться на прививку можно по телефону 331-101 или написать в чат в WhatsApp по номеру 8-950-330-30-33.
В Омске поставить прививку от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в нестационарных пунктах, например, в семи крупных торговых центрах города. Сделать это можно без записи. Об этом сообщает региональный минздрав. Время работы пунктов специалисты выбирали исходя из запроса посетителей и трафика в ТЦ.
С полным списком мест можно ознакомиться на сайте правительства Омской области. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Постоянных пунктов вакцинации, работающих на открытом воздухе и в парках, в Омской области пока нет. Поставить прививку вне стен больниц или ТЦ можно было лишь 27 июня в парке на Королева, где в этот день проходил ежегодный фестиваль «Симфопарк» (0+).
Музыкальный опен-эйр стартовал в конце июня в 12:00 и продлился до 22:00. Поставить вакцину от коронавируса можно было под звуки вальса. С полудня в парке работал прививочный пункт. Каждый желающий мог получить вместе с вакциной приятный бонус — пригласительный билет на один из концертов Омской филармонии.
Как отметили в минкультуры Омской области, часть артистов решили также принять участие в акции и поставить прививки в перерывах между выступлениями.
Ситуация с заражением в Омской области ухудшается с каждым днем все больше. На этой неделе стало известно, что в области перепрофилировали 500 коек для приема пациентов с ковидом. По числу умерших от вируса и его последствий Омская область в лидерах. Граждан призывают активнее принимать участие в вакцинации, но на этот шаг многие не идут из-за предубеждений и слухов о последствиях вакцины.
Ранее врачи говорили о том, что с населением мало общаются на эту тему. Не хватает формата «вопрос — ответ», хотя самой информации о вакцине много. Многие не понимают, что сейчас мир живет в условиях биологической угрозы.
2. Какие вакцины от коронавируса могут выбрать омичи?
Сейчас в регионе можно поставить на выбор один из четырех отечественных препаратов от коронавируса — «Спутник Лайт», «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Технологии производства у них разные. Одной из самых популярных считается первая российская разработка — «Спутник V».
3. Нужно ли делать прививку людям с антителами?
Специалисты ВОЗ говорят, что нет необходимости делать предварительное исследование на наличие антител в организме перед вакцинированием. Отмечается, что не было случаев тяжелого течения болезни, связанного с наличием антител в организме и прививки от коронавируса.
4. Можно ли ставить прививку беременным?
Ранее в омском минздраве рассказали про медотвод от прививки. Для получения противопоказания для проведения вакцинации нужно обратиться к лечащему врачу. Решение будет принимать комиссия. Список противопоказаний строго определен. Отмечается, что беременность исключена из списка противопоказаний. Но все-таки окончательное решение о вакцинации принимает врач акушер-гинеколог, у которого наблюдается женщина.