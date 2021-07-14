Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Омске?

Ситуация с заражением в Омской области ухудшается с каждым днем все больше. На этой неделе стало известно, что в области перепрофилировали 500 коек для приема пациентов с ковидом. По числу умерших от вируса и его последствий Омская область в лидерах. Граждан призывают активнее принимать участие в вакцинации, но на этот шаг многие не идут из-за предубеждений и слухов о последствиях вакцины.