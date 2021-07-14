Абсолютно новый Volkswagen Taos от 17 688 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге

Даже в базовом исполнении Respect новый Volkswagen Taos богато оснащен. В списке функций – 6 подушек безопасности, цифровая приборная панель, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, запуск двигателя с кнопки, светодиодные фары рефлекторного типа с автоматическим управлением ближним светом, а также подогрев сидений и многофункционального рулевого колеса с кожаной отделкой. В такой комплектации компактный кроссовер предлагается по цене 1 626 900 руб. и доступен в Газпромбанк Автолизинге, к примеру, с минимальной ежемесячной нагрузкой на предприятие в размере 17 688 руб. Для этого необходимо заключить договор лизинга на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости автомобиля. При этом не отвлекать средства из оборота для первого платежа позволяет возможность зачета стоимости имеющегося автомобиля по программе трейд-ин. А за платежную дисциплину при обслуживании договора лизинговая компания предоставит фирменную скидку на выкупной платеж до 2% от стоимости предмета лизинга. Суммарная оптимизация по налогам на прибыль и НДС для компаний, работающих на ОСНО, при таком расчете составит 690 тыс. руб.