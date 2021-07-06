20% омичей рассматривают покупку автомобиля с пробегом из-за рубежа

Posted 6 июля 2021,, 06:24
Published 6 июля 2021,, 06:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Лишь 20% омичей готовы рассмотреть этот вариант приобретения автомобиля, при этом 45% опрошенных считают, что новый ГОСТ снизит шансы соотечественников по покупке недорогих заграничных авто с пробегом.
Почти каждый четвертый опрошенный (24%) при этом отметил, что нововведения также усложнят процесс покупки из-за дополнительных проверок, которые в обязательном порядке должны будут проходить все ввозимые в Россию подержанные транспортные средства. Для этих целей Росстандарт создал специальные пункты осмотра и лаборатории. А еще 11% омичей высказали мнение, что введение нового ГОСТа снизит выбор ввозимых авто.
Однако ряд опрошенных оценивают планируемые изменения в положительном ключе. 17% респондентов уверены, что строгая проверка машин защитит рынок от автохлама, 14% считают, что повысится безопасность ввозимых автомобилей, 5% – что такие меры наведут порядок в вопросах автоимпорта.
Интересно, что пока только 6% омичей готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа, а 14% хотели бы, но не знают, как это осуществить. При этом большинство омичей (80%) не рассматривают такую покупку.
Отвечая на вопрос о предпочтительном формате приобретения авто из-за границы, 35% омичей выбрали заказ у посредника – компании. Еще 34% респондентов воспользуются покупкой через аукцион. Каждого пятого (22%) не пугает самостоятельное приобретение подобного автомобиля с рук, и только 9% готовы доверить свой заказ посреднику - частному лицу.
От покупки ввозимых авто с пробегом омичей останавливают трудности оформления при «растаможке» (34%) и риск ее непрохождения (16%). Еще 18% респондентов смущает длительность поставки. Однако главным сдерживающим фактором для опрошенных являются сложности получения кредита на такие автомобили (43%).
«В условиях продолжающегося дефицита на рынке новых автомобилей большинство омичей давно сместило акценты на ТС с пробегом. Однако и в этом сегменте спрос уже превышает предложение, а цены неуклонно растут. Все это подталкивает обратить внимание на новые способы приобретения машин, в том числе за счет ввоза подержанных авто из-за рубежа. А банки идут навстречу, разрабатывая различные кредитные программы для совершения подобных сделок», - отметил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.
В РГС Банке клиенты могут оформить кредит наличными с целью приобретения автомобиля на сумму до 3 млн рублей, на срок до 5 лет и по ставке от 7,9%, а далее снизить ставку на 2 процентных пункта после подтверждения цели покупки. Программа позволяет клиентам получить полную свободу выбора при покупке машины, без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско.
*В исследовании приняли участие 1127 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 1 млн +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – июнь 2021 года.
РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др. www.rgsbank.ru