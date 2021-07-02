Газпромбанк Автолизинг запустил новую акцию по страхованию автомобилей

«Нынешняя акция – еще одно преимущество, которое получают наши клиенты, выбирая лизинг как инструмент пополнения корпоративного автопарка. Такой своеобразный кешбэк по каско позволяет сэкономить значительные средства. Так, в рамках одной из недавних сделок мы передали клиенту Lamborghini Huracan со скидкой 651 тыс. рублей в виде компенсации страховки. А средний размер компенсации за время действия предыдущей акции по каско составил 82 тысячи», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.