Врачи тагильской больницы пожаловались Путину на бывшего омского чиновника

Что касается жалоб, связанных с нехваткой сотрудников, то здесь ситуация следующая. Сотрудники в возрасте 65+ находились на самоизоляции, а когда вышли с нее, написали заявления об уходе. Они узнали, что можно получить перерасчет пенсии, прервав работу на 2-3 месяца. Также одной из причин нехватки кадров является отсутствие инициативы со стороны медиков. Многие медики уволились из больницы, потому что больница оказывает плановую помощь.