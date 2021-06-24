Врачи тагильской больницы пожаловались Путину на бывшего омского чиновника

Бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских получил назначение в Нижнем Тагиле в 2020 году. Там он возглавил Городскую больницу № 1. По информации издания, в мае врачи и медсестры лечебного учреждения написали жалобу на имя президента Владимира Путина. Сотрудники больницы пожаловались на снижение зарплат, не хватку кадров и политику руководителя.
Так, еще в прошлом году лечебное учреждение перепрофилировали под ковид. Сотрудники должны были получать соответствующие надбавки, но медики утверждают, что их зарплаты ниже, чем до пандемии. Главврач Александр павловских утверждает, что снижения зарплат не происходило.
«Целевые показатели заработной платы по категориям персонала устанавливаются на год, и учитывая то, что январь–февраль мы были еще ковидным госпиталем, то, конечно, зарплата была больше, — заявил главврач. — В марте–апреле мы поэтапно возвращались на оказание специализированной помощи и в связи частичной загрузкой отделений стимулирующие выплаты начислялись в меньшем объеме».
В больнице рассказали, что жалобы подписали сотрудники стационара, которые получали ковидные доплаты полностью. Сейчас с участковой службой обсуждают введение новой системы оплаты, которая включит в себя персональный повышающий коэффициент.
Что касается жалоб, связанных с нехваткой сотрудников, то здесь ситуация следующая. Сотрудники в возрасте 65+ находились на самоизоляции, а когда вышли с нее, написали заявления об уходе. Они узнали, что можно получить перерасчет пенсии, прервав работу на 2-3 месяца. Также одной из причин нехватки кадров является отсутствие инициативы со стороны медиков. Многие медики уволились из больницы, потому что больница оказывает плановую помощь.