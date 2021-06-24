Омская чиновница Степанова не смогла оспорить возбуждение уголовного дела

Жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела рассматривалась сегодня, 24 июня, в Куйбышевском районном суде. Как выяснил Город55, судья Сергей Калмыков отказал в ее удовлетворении.
Отметим, на днях Куйбышевский райсуд продлил арест Степановой еще на месяц, до 10 июля.
Под стражей бывшая чиновница, возглавлявшая региональный фонд капремонта, находится больше двух месяцев. Ее задержали в середине апреля после после серии обысков на рабочем месте и по адресу проживания. Степановой предъявлены обвинения по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Коммерческий подкуп в крупном размере».
По мнению следствия, чиновница получила от некой организации 2 млн рублей за покровительство при заключении договоров и оплате капремонта домов в Омской области. Кроме того, ее подозревают в получении от главы этой фирмы подкупа и виде денег и имущественных услуг (в том числе оплата аренды квартиры) на сумму 191 тыс. рублей.
Примечательно, что официально Степанова продолжает занимать должность заместителя министра энергетики и ЖКК региона.