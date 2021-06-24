Омская чиновница Степанова не смогла оспорить возбуждение уголовного дела

По мнению следствия, чиновница получила от некой организации 2 млн рублей за покровительство при заключении договоров и оплате капремонта домов в Омской области. Кроме того, ее подозревают в получении от главы этой фирмы подкупа и виде денег и имущественных услуг (в том числе оплата аренды квартиры) на сумму 191 тыс. рублей.