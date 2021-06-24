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Омская чиновница Степанова не смогла оспорить возбуждение уголовного дела

Омская чиновница Степанова не смогла оспорить возбуждение уголовного дела

24 июня 2021, 15:40
Фото: скриншот трансляции
Замминистра энергетики и экс-глава регионального фонда капремонта Марина Степанова пыталась обжаловать возбуждение уголовного дела о коммерческом подкупе и получении взятки, вследствие которого более двух месяцев находится в СИЗО.

Жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела рассматривалась сегодня, 24 июня, в Куйбышевском районном суде. Как выяснил Город55, судья Сергей Калмыков отказал в ее удовлетворении.

Отметим, на днях Куйбышевский райсуд продлил арест Степановой еще на месяц, до 10 июля.

Под стражей бывшая чиновница, возглавлявшая региональный фонд капремонта, находится больше двух месяцев. Ее задержали в середине апреля после после серии обысков на рабочем месте и по адресу проживания. Степановой предъявлены обвинения по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Коммерческий подкуп в крупном размере».

По мнению следствия, чиновница получила от некой организации 2 млн рублей за покровительство при заключении договоров и оплате капремонта домов в Омской области. Кроме того, ее подозревают в получении от главы этой фирмы подкупа и виде денег и имущественных услуг (в том числе оплата аренды квартиры) на сумму 191 тыс. рублей.

Примечательно, что официально Степанова продолжает занимать должность заместителя министра энергетики и ЖКК региона.

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