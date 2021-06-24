Омичи предпочитают питаться молоком и хлебом вместо мяса и круп

Меньше других омичи покупали рис и остальные крупы, а также мясо свинины. Объем закупок этих продуктов колебался от 8.4 до 19.5 тонн. Это можно объяснить ценами: килограмм свинины в мае этого года стоил 285.89 рубля, а цены на крупы и рис колебались от 62.89 до 80.28 рубля за кило. Самым дешевым в прошлом месяце был сахар (48.89 рубля за кило), его омичи закупили примерно 51.5 тонн.