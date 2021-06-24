Омичи предпочитают питаться молоком и хлебом вместо мяса и круп

Налоговая служба проанализировала чеки омичей, чтобы выяснить, что они покупают чаще всего и что в регионе оказалось наиболее дорогими продуктами. Данные в ФНС поступили с 41 360 автоматизированных касс.
Оказалось, что чаще всего омичи покупают в магазинах молочную продукцию. В мае жители региона унесли домой 139.9 тыс литров молока, сметаны, сыра и других продуктов. Вторым по популярности продуктом стал хлеб, его омичи закупили около 94.6 тонн. Интересно, что молоко оказалось одним из самых недорогих товаров (55.15 рублей за литр), а кило хлебобулочных изделий обходились омичам в 75.15 рублей.
Меньше других омичи покупали рис и остальные крупы, а также мясо свинины. Объем закупок этих продуктов колебался от 8.4 до 19.5 тонн. Это можно объяснить ценами: килограмм свинины в мае этого года стоил 285.89 рубля, а цены на крупы и рис колебались от 62.89 до 80.28 рубля за кило. Самым дешевым в прошлом месяце был сахар (48.89 рубля за кило), его омичи закупили примерно 51.5 тонн.