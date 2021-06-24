Одноклассники запустили центр информации о COVID-19 и вакцинации

Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью «Я вакцинирован от COVID-19», которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля. Рамка «Я вакцинирован от COVID-19» находится в приложении «Волшебные рамки», в разделе «Вместе против вируса». Ранее в ОК стали доступны рамки с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем. Пользователи соцсети могут поставить их на фотографию профиля. При использовании рамки обновленный аватар пользователя будет опубликован в ленте его друзей со ссылкой на информационный центр COVID-19.