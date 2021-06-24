Экс-глава Полтавского района Милашенко не смог обжаловать увольнение

Сообщается, что решение о досрочном снятии Милашенко с должности принял Совет депутатов Полтавского района после прокурорской проверки и по решению Полтавского районного суда. Сам Милашенко таким решением оказался недоволен и подал апелляцию, потребовав восстановить его в должности главы района.
Во время рассмотрения жалобы в Омском областном суде прокурор напомнил, что требование о досрочном сложении полномочий главы с Милашенко было принято из-за его махинаций с премиями. В суде первой инстанции подтвердилось, что чиновник сам выписывал себе премии, не согласовывая их с Советом депутатов.
В результате Омский облсуд посчитал, что Милашенко сняли с должности вполне законно. Теперь решение о досрочном прекращении его полномочий вступило в силу.
Ранее сообщалось, что глава Полтавского района Александр Милашенко собирался самостоятельно покинуть должность без вмешательства прокуратуры. Вероятно, такой ход позволил бы ему претендовать на место главы на будущих выборах. Отметим, что всю сумму премий — 1.4 млн рублей — Милашенко вернул в районный бюджет еще до начала суда.