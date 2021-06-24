Экс-глава Полтавского района Милашенко не смог обжаловать увольнение

Во время рассмотрения жалобы в Омском областном суде прокурор напомнил, что требование о досрочном сложении полномочий главы с Милашенко было принято из-за его махинаций с премиями. В суде первой инстанции подтвердилось, что чиновник сам выписывал себе премии, не согласовывая их с Советом депутатов.