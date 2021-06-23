После аварии в центре Омска автомобиль перевернулся на бок

Вчера, 22 июня, в омскую Госавтоинспекцию сообщили об аварии на перекрестке проспекта Маркса и улицы Масленникова. Очевидцы позвонили в ведомство в 21:10.
Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и выяснили, что 43-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по улице Масленникова со стороны улицы Пушкина. На пересечении улицы Масленникова с проспектом Маркса он решил повернуть налево, но столкнулся с автомобилем Kia Rio, за рулем которого ехала 37-летняя женщина.
От удара автомобиль Lada Granta опрокинулся на бок, а ее водитель пострадал. Ему потребовалась помощь врачей. Полицейские выяснили, что в момент аварии водители обоих автомобилей находились в трезвом состоянии. Проводится проверка.