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После аварии в центре Омска автомобиль перевернулся на бок

После аварии в центре Омска автомобиль перевернулся на бок

23 июня 2021, 10:08
Фото: УМВД России по Омской области
ДТП произошло на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса, сообщает региональное УМВД.

Вчера, 22 июня, в омскую Госавтоинспекцию сообщили об аварии на перекрестке проспекта Маркса и улицы Масленникова. Очевидцы позвонили в ведомство в 21:10.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и выяснили, что 43-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по улице Масленникова со стороны улицы Пушкина. На пересечении улицы Масленникова с проспектом Маркса он решил повернуть налево, но столкнулся с автомобилем Kia Rio, за рулем которого ехала 37-летняя женщина.

От удара автомобиль Lada Granta опрокинулся на бок, а ее водитель пострадал. Ему потребовалась помощь врачей. Полицейские выяснили, что в момент аварии водители обоих автомобилей находились в трезвом состоянии. Проводится проверка.

#Новости#ДТП#Полиция#Происшествия#Омск сегодня
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