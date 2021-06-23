После аварии в центре Омска автомобиль перевернулся на бок

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и выяснили, что 43-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по улице Масленникова со стороны улицы Пушкина. На пересечении улицы Масленникова с проспектом Маркса он решил повернуть налево, но столкнулся с автомобилем Kia Rio, за рулем которого ехала 37-летняя женщина.