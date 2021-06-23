Осветили небо над городом. Омск присоединился ко всероссийской акции

Вчера, 22 июня, в Омске прошла акция, посвященная 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Омские предприятия и учреждения поучаствовали во всероссийской акции «Лучи Памяти».
В этот день прожекторы осветили ночное небо в память о павших воинов. Акцию поддержали «Полиом», Омский завод транспортного машиностроения и Дворец культуры Кировского округа. Учреждение культуры использовало восемь светодиодных прожекторов.
Отметим, что впервые акция прошла в Севастополе. В марте 2021 года президент России Владимир Путин предложил сделать акцию всероссийской. В ней приняли участие 58 городов-героев и городов, получивших звание «Город воинской славы», в том числе Омск.