«Даю час на оплату». Омич пожаловался приставам на запугивания коллекторов

В УФССП России по Омской области обратился омич, который пожаловался на назойливость коллекторской службы. Мужчина рассказал, что коллекторы неоднократно звонили ему, а также присылали смс-сообщения, в которых угрожали.
В частности, представители коллекторской организации заявляли, что в отношении него возможно уголовное дело. Также на омича оказывали психологическое давление. Ему говорили, что дают час, чтобы он оплатил долги. «В случае неоплаты будет прозвон всего окружения, на вечер запланирован выезд», — угрожали ему.
Приставы выяснили, что подобными методами пользовалось ООО «Поколение». На компанию-нарушителя завели административное дело. По его рассмотрению организацию оштрафовали на 50 тыс рублей. Также коллекторы оставили омича в покое.