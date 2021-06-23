«Даю час на оплату». Омич пожаловался приставам на запугивания коллекторов

В частности, представители коллекторской организации заявляли, что в отношении него возможно уголовное дело. Также на омича оказывали психологическое давление. Ему говорили, что дают час, чтобы он оплатил долги. «В случае неоплаты будет прозвон всего окружения, на вечер запланирован выезд», — угрожали ему.