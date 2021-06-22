Вор-путешественник из Омска пытался скрыться от полиции в Краснодаре

По данным полиции, омич украл как минимум семь велосипедов в Центральном и Кировском округах города. Мужчина забирал велосипеды в подъездах, у больниц и магазинов, из офисных зданий и стадионов на улицах Фрунзе, Орджоникидзе, Перелета, Интернациональной и на бульваре Архитекторов. Специальные замки омича не останавливали. Ущерб от имущества владельцы велосипедов суммарно оценили в 120 тыс рублей.
Оперативники изучили способ хищения велосипедов и решили, что все кражи совершил один и тот же человек. На одном из мест преступления были найдены отпечатки рук, которые, как оказалось, принадлежали ранее судимому 33-летнему омичу.
Мужчину задержали, и на допросе у следователя он признался, что похищал велосипеды, а затем продавал на рынке в Кировском округе. Деньги тратил на личные нужды.
Задерживать омича не стали, но выдали подписку о невыезде за пределы региона. Мужчину это ограничение не остановило, и он решил на поезде отправиться в путешествие в Краснодар. Сотрудники уголовного розыска заметили его в Казани и Уфе, но решили дождаться, когда он сойдет с поезда в пункте назначения Сразу после прибытия мужчину задержали и отправили обратно в Омск. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, теперь омича отправили под стражу.