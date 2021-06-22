Вор-путешественник из Омска пытался скрыться от полиции в Краснодаре

Задерживать омича не стали, но выдали подписку о невыезде за пределы региона. Мужчину это ограничение не остановило, и он решил на поезде отправиться в путешествие в Краснодар. Сотрудники уголовного розыска заметили его в Казани и Уфе, но решили дождаться, когда он сойдет с поезда в пункте назначения Сразу после прибытия мужчину задержали и отправили обратно в Омск. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, теперь омича отправили под стражу.