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Более 2000 коек. В Омске готовятся к наплыву «ковидных» пациентов

Более 2000 коек. В Омске готовятся к наплыву «ковидных» пациентов

22 июня 2021, 12:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске активно наращивают объемы коечного фонда для «ковидных» больных. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил замглавы регионального Минздрава Александр Ахрамович.

По словам Александра Ахрамовича, с сегодняшнего дня в Омске вводится 115 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. С 24 июня введут еще 300 коек. Ранее, 17 июня было запущено 190 «ковидных» мест в больницых.

«Ситуация в муниципальных районах пока остается стабильной. Количество коек достаточно, из них занято чуть больше половины. К концу текущей недели общий коечный фонд региона составит 2021 койку», — отметил чиновник.

Как добавил замглавы областного Минздрава, при необходимости дополнительные койки будут разворачиваться на следующей неделе. «Важно соблюсти баланс между помощью в „ковидных“ стационарах и лечением тех, кто нуждается в плановой и неотложной помощи», — добавил Ахрамович.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Больница#Общество
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