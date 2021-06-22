Более 2000 коек. В Омске готовятся к наплыву «ковидных» пациентов

По словам Александра Ахрамовича, с сегодняшнего дня в Омске вводится 115 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. С 24 июня введут еще 300 коек. Ранее, 17 июня было запущено 190 «ковидных» мест в больницых.
«Ситуация в муниципальных районах пока остается стабильной. Количество коек достаточно, из них занято чуть больше половины. К концу текущей недели общий коечный фонд региона составит 2021 койку», — отметил чиновник.
Как добавил замглавы областного Минздрава, при необходимости дополнительные койки будут разворачиваться на следующей неделе. «Важно соблюсти баланс между помощью в „ковидных“ стационарах и лечением тех, кто нуждается в плановой и неотложной помощи», — добавил Ахрамович.