Более 2000 коек. В Омске готовятся к наплыву «ковидных» пациентов

Как добавил замглавы областного Минздрава, при необходимости дополнительные койки будут разворачиваться на следующей неделе. «Важно соблюсти баланс между помощью в „ковидных“ стационарах и лечением тех, кто нуждается в плановой и неотложной помощи», — добавил Ахрамович.