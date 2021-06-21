Омская область оказалась в чрезвычайной ситуации из-за суховея

Режим ЧС был введен в минувшую пятницу, 18 июня, но распоряжение об этом появилось в открытом доступе только в понедельник, 21 июня. Согласно документу за подписью и.о губернатора региона Валерия Бойко, в течение 3-5 дней в регионе наблюдалась экстремальная жара, поднимался сильный ветер, а влажность воздуха была ниже 20%.