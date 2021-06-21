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Омская область оказалась в чрезвычайной ситуации из-за суховея

Омская область оказалась в чрезвычайной ситуации из-за суховея

21 июня 2021, 18:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области накануне серьезного похолодания решили объявить режим ЧС из-за явления, которые возникает во время испепеляющей жары. Документ о введении особого режима опубликован на портале правовой информации.

Режим ЧС был введен в минувшую пятницу, 18 июня, но распоряжение об этом появилось в открытом доступе только в понедельник, 21 июня. Согласно документу за подписью и.о губернатора региона Валерия Бойко, в течение 3-5 дней в регионе наблюдалась экстремальная жара, поднимался сильный ветер, а влажность воздуха была ниже 20%.

Такие условия принято называть суховеем — это явление очень опасно в первую очередь для аграриев. Суховей может «привести к значительному материальному ущербу из-за невозможности осуществления роста и развития сельскохозяйственных яровых культур», сказано в документе.

Режим будет действовать до особого распоряжения губернатора Омской области. Ответственным за исполнение документа назначен глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа.

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