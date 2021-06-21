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Мог купить квартиру. Мошенники похитили у омича шокирующую сумму

Мог купить квартиру. Мошенники похитили у омича шокирующую сумму

21 июня 2021, 12:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске стало известно о мужчине, потерявшем рекордную по меркам региона сумму из-за мошенников. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД.

40-летний мужчина познакомился в соцсетях с девушкой, которая рассказала, что раньше жила в Москве, а теперь перебралась в Женеву. Новая знакомая сообщила, что работает управляющей в антикварном салоне, а в свободное время торгует на бирже, обеспечивая себе солидный дополнительный заработок. Омич ухватился за эту идею и попросился к девушке в ученики. Не прошло и нескольких минут, как мужчине позвонил незнакомец, который представился другом той самой интернет-собеседницы, по совместительству — профессиональным аналитиком. Вскоре началось «обучение» омича: он зарегистрировался на сайте и перевел 800 тысяч рублей на брокерский счет. Затем деньги перевели в биткоины.

«Куратор» постоянно убеждал мужчину вносить все больше и больше денег на криптокошелек. Для этих целей омич взял несколько кредитов. Затем мужчине позвонили и попросили внести страховку в размере 23% от баланса для продолжения торговли — тогда «ученик» понял, что стал жертвой мошенников, и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», правонарушителям грозит до девяти лет заключения.

#Новости#Мошенничество#Общество
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