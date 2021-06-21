Мог купить квартиру. Мошенники похитили у омича шокирующую сумму

40-летний мужчина познакомился в соцсетях с девушкой, которая рассказала, что раньше жила в Москве, а теперь перебралась в Женеву. Новая знакомая сообщила, что работает управляющей в антикварном салоне, а в свободное время торгует на бирже, обеспечивая себе солидный дополнительный заработок. Омич ухватился за эту идею и попросился к девушке в ученики. Не прошло и нескольких минут, как мужчине позвонил незнакомец, который представился другом той самой интернет-собеседницы, по совместительству — профессиональным аналитиком. Вскоре началось «обучение» омича: он зарегистрировался на сайте и перевел 800 тысяч рублей на брокерский счет. Затем деньги перевели в биткоины.