Жительницу Омской области винят в избиении полицейского из-за маски

«По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемая в продуктовом магазине в рабочем поселке Шербакуль услышала замечание участкового уполномоченного, находившегося при исполнении служебных обязанностей, о необходимости использовать защитную маску», - пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Реакция на это замечание была бурной, по данным силовиков, сельчанка набросилась на полицейского с кулаками и обматерила его. Собственно, этот факт и стал поводом для возбуждения уголовного дела.
Процесс в отношении фигурантки пройдет в Шербакульском районном суде Омской области. Сама подсудимая вину по предъявленным обвинениям до сих пор не признала.