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Жительницу Омской области винят в избиении полицейского из-за маски

17 июня 2021, 03:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шербакульском районе Омской области ушло в суд уголовное дело 40-летней местной жительницы. На скамье подсудимых женщина оказалась за насилие в отношении представителя власти.

«По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемая в продуктовом магазине в рабочем поселке Шербакуль услышала замечание участкового уполномоченного, находившегося при исполнении служебных обязанностей, о необходимости использовать защитную маску», - пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

Реакция на это замечание была бурной, по данным силовиков, сельчанка набросилась на полицейского с кулаками и обматерила его. Собственно, этот факт и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Процесс в отношении фигурантки пройдет в Шербакульском районном суде Омской области. Сама подсудимая вину по предъявленным обвинениям до сих пор не признала.

#Новости#Суд#Коронавирус COVID-19
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