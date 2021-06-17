Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омской области педофила арестовали за изнасилование 7-летней соседки

17 июня 2021, 03:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Злоумышленник изнасиловал девочку, которая жила в соседнем доме в селе Знаменское, сообщает региональная прокуратура.

В Омской области арестовали 33-летнего жителя Знаменского района, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Следователи выяснили, что все происходило в селе Знаменское с 1 по 10 мая 2020 года.

Злоумышленник совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки, живущей по соседству. Прокурор настоял на аресте мужчины, поскольку тот живет рядом с пострадавшей и свидетелями, и может оказать на них давление.

Суд встал на сторону прокуратуры и отправил омича под арест на два месяца. Расследование продолжается.

#Новости#Педофилия#Дети#Прокуратура Омской области#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10