В Омской области педофила арестовали за изнасилование 7-летней соседки

В Омской области арестовали 33-летнего жителя Знаменского района, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Следователи выяснили, что все происходило в селе Знаменское с 1 по 10 мая 2020 года.
Злоумышленник совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки, живущей по соседству. Прокурор настоял на аресте мужчины, поскольку тот живет рядом с пострадавшей и свидетелями, и может оказать на них давление.
Суд встал на сторону прокуратуры и отправил омича под арест на два месяца. Расследование продолжается.