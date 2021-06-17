В Омске выделили 2.2 млн рублей на новое кладбище с крематорием

В документации указано, что места погребения должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории, а общая площадь будущего кладбища составит около 9.6 гектаров земли. Здесь, по планам мэрии, должны разместиться как минимум 7 тыс захоронений. Зоны захоронений будут разделены на кварталы размером 100 на 100 метров, каждый их них будет пронумерован.