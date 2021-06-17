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В Омске выделили 2.2 млн рублей на новое кладбище с крематорием

17 июня 2021, 12:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мэрия Омска объявила аукцион на проектирование Западного кладбища в Кировском округе. Согласно документации, на работы город готов потратить 2.2 млн рублей.

Строительство кладбища запланировано на 2022–2023 годы, и к этому моменту должна быть подготовлена документация строительства погоста. В документах закупки сказано, что победитель торгов должен предоставить работу в мэрия Омска не позднее 20 декабря 2021 года.

В документации указано, что места погребения должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории, а общая площадь будущего кладбища составит около 9.6 гектаров земли. Здесь, по планам мэрии, должны разместиться как минимум 7 тыс захоронений. Зоны захоронений будут разделены на кварталы размером 100 на 100 метров, каждый их них будет пронумерован.

Вдобавок к планировке мест захоронений на территории должны разместить административный корпус с хозяйственными строениями, обустроить дорожки и асфальтированные проезды, а также предусмотреть туалет на два места.

Отмечается, что на этой же территории может появиться крематорий, входящий в состав кладбища. По возможности его тоже попросили предусмотреть.

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