Татьяна Минеева: Защита здоровья и превентивные меры - ключевая вещь на повестке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева подчеркнула, что большая часть предпринимателей столицы приняла меры по вакцинации своих работников уже с начала года.
Она сообщает, что руководители частных компаний давали своим сотрудникам отгулы или свободные часы для того, чтобы они могли пройти вакцинацию.
Как сообщает tass.ru, Минеева обращает внимание на то, что сейчас на повестке дня – защита здоровья населения и превентивные меры. Предприниматели, которые пострадали от коронавирусных ограничений в 2020 году, не хотят их повторения. Бизнес-омбудсмен Москвы уверена, что организации, в которых подавляющее большинство или все работники вакцинированы, будут успешно работать. Она считает, что выбор в такой ситуации должен делаться с оглядкой на общечеловеческое благо. Главная задача, над которой нужно работать сегодня, – снижение заболеваемости коронавирусом.
Ранее главный санитарный врач столицы обязал вакцинировать 60% работников сферы услуг в Москве. Под это постановление попадают работники компаний сферы торговли, услуг, общепита, коммунального хозяйства, транспорта, образования, медицины, социальной защиты, а также таких заведений, как салоны красоты, фитнес-центры, театры и кинотеатры, концертные залы.
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов считает, что в первую очередь необходимо обеспечить вакцинацию иностранных граждан, так как в сфере услуг в столице работает множество сотрудников – граждан других государств. Сейчас они не имеют возможности получить вакцину. Миронов подчеркивает, что на вакцинацию необходимо отвести конкретные сроки, потому что люди вакцинируются в две фазы с промежутком времени в 21 день.
Миронов говорит о том, что после того, как вакцинация станет доступна для иностранных граждан, возможной станет реализация указа, с которым к столичным предпринимателям обратился главный санитарный врач Москвы.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с ТАСС отметил, что если вакцинация всех работников позволит избежать ограничений в работе малого бизнеса, то предприниматели, безусловно, поддержат введение таких мер. Он считает, что большая часть бизнесменов одобрит решение о сплошной вакцинации.
Также Титов поднял вопрос готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации своих сотрудников. Он придерживается мнения, что заботы об организации прививочной кампании должны лечь не на них, а на правительство Москвы. Бизнес-омбудсмен подчеркивает, что от предпринимателей в данном случае потребуется только правильно составить отчетность и отправить ее в соответствующие органы. Титов надеется, что эти процессы будут организованы без нарушений и перебоев и предприниматели смогут отчитаться о вакцинации своего персонала в установленные сроки.