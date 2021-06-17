Татьяна Минеева: Защита здоровья и превентивные меры - ключевая вещь на повестке

Как сообщает tass.ru, Минеева обращает внимание на то, что сейчас на повестке дня – защита здоровья населения и превентивные меры. Предприниматели, которые пострадали от коронавирусных ограничений в 2020 году, не хотят их повторения. Бизнес-омбудсмен Москвы уверена, что организации, в которых подавляющее большинство или все работники вакцинированы, будут успешно работать. Она считает, что выбор в такой ситуации должен делаться с оглядкой на общечеловеческое благо. Главная задача, над которой нужно работать сегодня, – снижение заболеваемости коронавирусом.