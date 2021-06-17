Срочно в укрытие! В Омск ворвалась страшная гроза с градом

До конца дня 17 июня в городе и в некоторых районах области ожидается сильный ливень, град и ветер со скоростью до 25 м/с. Омичам решили напомнить правила, которые следует соблюдать в непогоду, чтобы не получить травм.
Главное — во время грозы спрятаться в помещение. Это может быть кинотеатр, магазин или подъезд дома. Пережидать грозу под высокими деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередачи категорически нельзя. Парковать авто рядом с ними тоже не следует, а вот укрыться от грозы внутри автомобиля можно.
С крыш, балконов и лоджий следует убрать все, что не закреплено. Уходя из дома следует отключить все электроприборы, чтобы не допустить замыканий электропроводки.
При возникновении опасный ситуаций следует немедленно обращаться по телефону 101.