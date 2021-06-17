Срочно в укрытие! В Омск ворвалась страшная гроза с градом

Главное — во время грозы спрятаться в помещение. Это может быть кинотеатр, магазин или подъезд дома. Пережидать грозу под высокими деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередачи категорически нельзя. Парковать авто рядом с ними тоже не следует, а вот укрыться от грозы внутри автомобиля можно.