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Срочно в укрытие! В Омск ворвалась страшная гроза с градом

17 июня 2021, 09:25
Фото: Город55
В Омске в середине дня 17 июня внезапно начался погодный апокалипсис. В городе резко потемнело, загремел гром и полил дождь. По данным ГУ МЧС России по Омской области и Обь-Иртышского УГМС, такая погода сохранится в регионе как минимум до конца дня.

До конца дня 17 июня в городе и в некоторых районах области ожидается сильный ливень, град и ветер со скоростью до 25 м/с. Омичам решили напомнить правила, которые следует соблюдать в непогоду, чтобы не получить травм.

Главное — во время грозы спрятаться в помещение. Это может быть кинотеатр, магазин или подъезд дома. Пережидать грозу под высокими деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередачи категорически нельзя. Парковать авто рядом с ними тоже не следует, а вот укрыться от грозы внутри автомобиля можно.

С крыш, балконов и лоджий следует убрать все, что не закреплено. Уходя из дома следует отключить все электроприборы, чтобы не допустить замыканий электропроводки.

При возникновении опасный ситуаций следует немедленно обращаться по телефону 101.

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