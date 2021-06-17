Омскую компанию наказали за слишком низкие зарплаты сотрудников

Прокуратура проверила, как ООО «Измайловское» исполняет требования законодательства об оплате труда. Ведомство выяснило, что размер зарплаты у 32 сотрудников компании не достигал МРОТ.
Руководство не оплачивало работу в праздники, выходные и по ночам. Прокурору это не понравилось, поэтому он внес представление руководству предприятия. Также на директора организации завели административное дело по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ.
Благодаря действиям прокуратуры трудовые права сотрудников восстановили. Работникам выплатили более 240 тыс рублей.