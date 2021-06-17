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Неожиданная гостья. Омич рассказал о визите крылатого создания

17 июня 2021, 02:51
Фото: pixabay.com
В паблике «Голос Омска» появилось несколько историй о летучих мышах, которые за последнее время успели побывать в гостях у омичей.

Вчера, 16 июня, в паблике «Голос Омска» житель дома № 6, расположенного на улице Стальского, рассказал, что у него в квартире появился необычный жилец. Сообщается, в гости к омичу прилетела летучая мышь.

Животное не только залетело в квартиру через окно, но и обосновалось на кухне. Судя по опубликованной информации, летучая мышь устроилась на шторах, и не планировала никуда улетать.

В комментариях омичи рассказали, что у них в гостях тоже побывали ночные создания. Трое жителей рассказали, что летучие мыши также залетали к ним в квартиры, чем серьезно пугали омичей.

#Новости#Животное#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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