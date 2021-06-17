Неожиданная гостья. Омич рассказал о визите крылатого создания

Вчера, 16 июня, в паблике «Голос Омска» житель дома № 6, расположенного на улице Стальского, рассказал, что у него в квартире появился необычный жилец. Сообщается, в гости к омичу прилетела летучая мышь.
Животное не только залетело в квартиру через окно, но и обосновалось на кухне. Судя по опубликованной информации, летучая мышь устроилась на шторах, и не планировала никуда улетать.
В комментариях омичи рассказали, что у них в гостях тоже побывали ночные создания. Трое жителей рассказали, что летучие мыши также залетали к ним в квартиры, чем серьезно пугали омичей.