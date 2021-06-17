«Критикуя, предлагай». Лобов предложил активистам решить вопрос с омским воздухом

Как написал в новой публикации Илья Лобов, «абсолютно все хотят дышать чистым воздухом». При этом, по замечанию чиновника, Омск является промышленным городом с «разрешенными» круглосуточными выбросами.
Как добавил Лобов, «бывает, что не продохнуть» — особенно в период НМУ, когда выбросы не рассеиваются.
«Сейчас поступают сообщения на телефон Минприроды о запахах выбросов. Мобильная лаборатория будет проводить замеры», — анонсировал министр.
Глава профильного ведомства обратился к активистам экологического проекта «ДЫШИ» с предложением поучаствовать в предстоящих замерах.
«Давайте объединять усилия. Критикуя, предлагай», — подытожил чиновник.