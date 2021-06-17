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Крайне опасная инфекция поражает новые районы Омской области

17 июня 2021, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сразу два бешеных животных нашли в Омской области за последние дни. Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, на карантин пришлось закрыть две деревни в разных районах города.

В первом случае бешенство обнаружили у волчицы, которую поймали в селе Новоягодное Знаменского муниципального района. Вторым зараженным животным оказалась лиса, которую обнаружили в селе Моховой привал Муромцевского муниципального района.

Оба этих населенных пункта пришлось закрыть на карантин, теперь минимум в течение двух недель здесь нельзя торговать животными, натаскивать и дрессировать собак, а также вывозить их в другие населенные пункты. Запрет касается не только сельскохозяйственных, но и домашних животных — кошек или собак.

К середине июня Омская область уже опередила показатели 2020 года. Суммарно за полгода в регионе зарегистрировали 17 случаев бешенства, а за весь прошлый год смертельно опасную инфекцию нашли только у 16 животных.

Добавим, что в селе Новоягодное карантин ввели из-за волчицы, которая напала на человека. Пострадавшим оказался хозяин фермы, куда пыталась прорваться волчица. В итоге животное бросилось под колеса автомобиля и погибло.

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