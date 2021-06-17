Крайне опасная инфекция поражает новые районы Омской области

Оба этих населенных пункта пришлось закрыть на карантин, теперь минимум в течение двух недель здесь нельзя торговать животными, натаскивать и дрессировать собак, а также вывозить их в другие населенные пункты. Запрет касается не только сельскохозяйственных, но и домашних животных — кошек или собак.