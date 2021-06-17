Крайне опасная инфекция поражает новые районы Омской области

В первом случае бешенство обнаружили у волчицы, которую поймали в селе Новоягодное Знаменского муниципального района. Вторым зараженным животным оказалась лиса, которую обнаружили в селе Моховой привал Муромцевского муниципального района.
Оба этих населенных пункта пришлось закрыть на карантин, теперь минимум в течение двух недель здесь нельзя торговать животными, натаскивать и дрессировать собак, а также вывозить их в другие населенные пункты. Запрет касается не только сельскохозяйственных, но и домашних животных — кошек или собак.
К середине июня Омская область уже опередила показатели 2020 года. Суммарно за полгода в регионе зарегистрировали 17 случаев бешенства, а за весь прошлый год смертельно опасную инфекцию нашли только у 16 животных.
Добавим, что в селе Новоягодное карантин ввели из-за волчицы, которая напала на человека. Пострадавшим оказался хозяин фермы, куда пыталась прорваться волчица. В итоге животное бросилось под колеса автомобиля и погибло.