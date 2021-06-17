«Единая Россия» рассказала о результатах работы в Госдуме VII созыва

Также партия ЕР разработала закон о дистанционной работе, который помог защитить шесть миллионов граждан, вынужденных из-за пандемии коронавируса перейти на работу онлайн. При этом повышенное внимание депутаты уделили поддержке семей с детьми. По инициативе «Единой России» увеличили размер материнского капитала и расширили саму программу. Теперь молодым родителям выплачивают шестьсот сорок тысяч рублей сразу на первого ребенка. Кроме этого, депутаты добились бесплатного горячего питания для учеников начальных классов во всех регионах России.