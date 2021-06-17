«Единая Россия» рассказала о результатах работы в Госдуме VII созыва

Издание nashgorod.ru сообщает, что с 2016 года депутаты ЕР работали в нескольких направлениях социальной сферы, касающихся проблемы бедности населения, социальных гарантий и трудового законодательства государства.
Необходимо отметить, что в период пандемии партия активно взаимодействовала с российским правительством, чтобы помочь предпринимателям и гражданам, пострадавшим из-за введенных антиковидных ограничений. За это время бизнесу и россиянам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии, выплатили четыре с половиной миллиарда рублей.
Кроме этого, для самозанятых граждан и предпринимателей в период пандемии ввели налоговые льготы и меры допподдержки, которые продолжат работать после снятия всех ограничений. К развитию бюджетной системы регионов подтолкнуло создание «народного бюджетирования», когда средства направляются на инициативы жителей регионов по благоустройству населенных пунктов.
Также партия ЕР разработала закон о дистанционной работе, который помог защитить шесть миллионов граждан, вынужденных из-за пандемии коронавируса перейти на работу онлайн. При этом повышенное внимание депутаты уделили поддержке семей с детьми. По инициативе «Единой России» увеличили размер материнского капитала и расширили саму программу. Теперь молодым родителям выплачивают шестьсот сорок тысяч рублей сразу на первого ребенка. Кроме этого, депутаты добились бесплатного горячего питания для учеников начальных классов во всех регионах России.
По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрея Исаева, особую важность для россиян имеет система социального контракта, которая не просто помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, но и выводит из нее.
Исаев подчеркнул, что в России очень хорошо зарекомендовал себя закон о самозанятых. На данный момент такой статус имеют более двух миллионов трехсот тысяч граждан РФ.
«Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи повышения качества жизни людей и конкурентоспособности страны», — сказал он.
На сайте ER.ru сообщается, что новый созыв Государственной думы продолжит выполнять поручения президента РФ Владимира Путина. Депутаты будут работать над выравниванием региональных бюджетов, продолжат борьбу с бедностью и работу над программой «Комплексное развитие сельских территорий».
«Успешный опыт законотворчества федерального парламента мы использовали на уровне региона, не забывая о том, что главное условие успеха — доверие граждан и лидеров общественного мнения.
Например, в прошлом году нами было инициировано внесение изменений в Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области». Предусмотрен порядок возмещения субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории Омской области, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи.
Также внесены изменения в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан. Перечень социальных услуг дополнен срочной социальной услугой, предусматривающей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в целях проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний», — рассказал Александр Артемов, заместитель председателя Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия».