Забрал дорогую «игрушку». Юный омич стал жертвой грабителя

В Омске возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» после обращения 33-летней женщины, 11-летний сын которой лишился имущества из-за действий злоумышленника. Мальчик гулял во дворе дома на ул. Звездной, когда к нему подошел незнакомец и выхватил телефон. Стоимость устройства оценена заявительницей в 20 тысяч рублей.
Ребенок сообщил полицейским приметы грабителя — в течение часа подозреваемого удалось задержать. Правда, телефона у мужчины с собой не было: он успел сдать мобильный в ближайший ломбард. Ранее 42-летний задержанный уже был судим за кражи и грабежи. Он пояснил, что ограбил ребенка под действием алкоголя. Теперь омичу грозит до четырех лет тюрьмы. Что касается телефона, его все-таки удалось найти и вернуть юному владельцу.