Забрал дорогую «игрушку». Юный омич стал жертвой грабителя

Ребенок сообщил полицейским приметы грабителя — в течение часа подозреваемого удалось задержать. Правда, телефона у мужчины с собой не было: он успел сдать мобильный в ближайший ломбард. Ранее 42-летний задержанный уже был судим за кражи и грабежи. Он пояснил, что ограбил ребенка под действием алкоголя. Теперь омичу грозит до четырех лет тюрьмы. Что касается телефона, его все-таки удалось найти и вернуть юному владельцу.