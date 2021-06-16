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Забрал дорогую «игрушку». Юный омич стал жертвой грабителя

16 июня 2021, 09:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске у ребенка украли дорогостоящий телефон. Подробности сообщили в пресс-службе омской полиции.

В Омске возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» после обращения 33-летней женщины, 11-летний сын которой лишился имущества из-за действий злоумышленника. Мальчик гулял во дворе дома на ул. Звездной, когда к нему подошел незнакомец и выхватил телефон. Стоимость устройства оценена заявительницей в 20 тысяч рублей.

Ребенок сообщил полицейским приметы грабителя — в течение часа подозреваемого удалось задержать. Правда, телефона у мужчины с собой не было: он успел сдать мобильный в ближайший ломбард. Ранее 42-летний задержанный уже был судим за кражи и грабежи. Он пояснил, что ограбил ребенка под действием алкоголя. Теперь омичу грозит до четырех лет тюрьмы. Что касается телефона, его все-таки удалось найти и вернуть юному владельцу.

#Новости#Полиция#Кража#Общество
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