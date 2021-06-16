Омск и Краснодар планируют соединить высокоскоростной трассой

Сейчас идут работы по соединению высокоскоростной магистралью Москвы через Нижний Новгород с Казанью. Трассу должны сдать к 2024 году. Одновременно с уже начатыми работами «Автодор» собирается продлить магистраль до Екатеринбурга, а затем — до Новосибирска через Омск.