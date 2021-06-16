Омск и Краснодар планируют соединить высокоскоростной трассой

Сейчас идут работы по соединению высокоскоростной магистралью Москвы через Нижний Новгород с Казанью. Трассу должны сдать к 2024 году. Одновременно с уже начатыми работами «Автодор» собирается продлить магистраль до Екатеринбурга, а затем — до Новосибирска через Омск.
«У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем. Первый — идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время», — приводит издание слова главы государственной компании «Автодор» Вячеслава Петушенко.
Но развитие восточного направления — не единственный вариант продолжения автодороги. Петрушенко уточнил, что компания задумывается о строительстве юго-восточной хорды через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара.
«В этом году нужно определиться, куда мы пойдем. То ли это будет Екатеринбург–Омск–Новосибирск, то ли это будет Екатеринбург–Краснодар», — пояснил глава «Автодора».