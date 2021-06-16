Квартиру залило кипятком. Прокуратура помогает омичке взыскать с УК стоимость ремонта

В прокуратуру обратилась женщина-инвалид III группы, сообщившая о неприятном коммунальном инциденте. Как выяснилось в ходе проверки, в декабре 2020 года АО «Омск РТС» отключило теплоснабжение дома на ул. Энергетиков, 33 с целью ликвидации аварийных ситуаций. Впоследствии отопление запустили, однако в жилище заявительницы по-прежнему было холодно. В связи с этим омичка не раз обращалась в УК.
В январе 2021 года в квартире женщины произошло ЧП: в одной из комнат разрушилась батарея, что привело к потопу. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, прорыв произошел по вине ООО «УК «Омскдомсервис», которая не приглядывала должным образом за общедомовым имуществом. В частности, УК не приняла мер по нормализации температурного режима в квартире заявительницы.
Ремонт обошелся в 116 тысяч рублей. Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с управляющей компании сумму ущерба. Сейчас заявление находится на рассмотрении.