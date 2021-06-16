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Квартиру залило кипятком. Прокуратура помогает омичке взыскать с УК стоимость ремонта

16 июня 2021, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
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В квартире омички случился потоп из-за разорвавшейся батареи. Как выяснили в прокуратуре, неприятный инцидент произошел по вине управляющей компании.

В прокуратуру обратилась женщина-инвалид III группы, сообщившая о неприятном коммунальном инциденте. Как выяснилось в ходе проверки, в декабре 2020 года АО «Омск РТС» отключило теплоснабжение дома на ул. Энергетиков, 33 с целью ликвидации аварийных ситуаций. Впоследствии отопление запустили, однако в жилище заявительницы по-прежнему было холодно. В связи с этим омичка не раз обращалась в УК.

В январе 2021 года в квартире женщины произошло ЧП: в одной из комнат разрушилась батарея, что привело к потопу. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, прорыв произошел по вине ООО «УК «Омскдомсервис», которая не приглядывала должным образом за общедомовым имуществом. В частности, УК не приняла мер по нормализации температурного режима в квартире заявительницы.

Ремонт обошелся в 116 тысяч рублей. Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать с управляющей компании сумму ущерба. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

#Новости#Прокуратура#Потоп#УК#Общество
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