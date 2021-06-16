Квартиру залило кипятком. Прокуратура помогает омичке взыскать с УК стоимость ремонта

В январе 2021 года в квартире женщины произошло ЧП: в одной из комнат разрушилась батарея, что привело к потопу. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, прорыв произошел по вине ООО «УК «Омскдомсервис», которая не приглядывала должным образом за общедомовым имуществом. В частности, УК не приняла мер по нормализации температурного режима в квартире заявительницы.